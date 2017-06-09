國際財經

周四(6月8日)舉行的英國大選投票已全部結束，而根據周五(6月9日)凌晨5點英國廣播公司(BBC)公布的出口民調顯示，英國首相文翠珊(Theresa May)所屬的保守黨仍然是英國最大黨，但將無政黨贏得議會過半數席位，這意味著英國或將迎來史上第五次「懸峙國會」。該結果令市場動盪，英鎊/美元重挫逾200點至1.2700附近。隨後，北京時間周五(6月9日)13點，備受關注的英國大選計票塵埃落定，英國首相文翠珊所在保守黨未能贏得多數席位，英國確定將產生「懸峙國會」，這一結果對於志在擴大議會多數席位優勢的文翠珊而言無疑是一場「災難」，意味著保守黨將不得不組建聯合政府，或嘗試在其他較小政黨支持下執政，為脫歐前景帶來巨大的變數。受此消息推動，英鎊/美元進一步擴大跌幅，盤中跌破1.2700至時段低點1.2634，刷新自4月18日以來的一個半月新低。

值得一提的是，4月18日英國首相文翠珊在唐寧街召開緊急會議時稱，議會當前存在分裂，更晚選舉可能導致英國退歐談判受到阻礙，不得不選擇提前舉行選舉。鑒於當時市場預期文翠珊此舉是鞏固自身的執政地位，進而有更大把握在與歐盟方面談判中展示強硬姿態，縮短談判進程，並最終達成對本國有利的協議。同時市場預計文翠珊所屬的保守黨將毫無懸念獲取過半數席位，英鎊/美元曾一度大漲逾2%。然而，隨著英國大選進程開展，保守黨領先優勢逐漸收窄，最終出現英國史上第五次「懸浮議會」。

事實上，英國自宣布提前大選以來經濟數據表現不佳，無論是第一季度國內生產總值(GDP)、4月失業率還是貿易赤字均未如預期理想，加上出現「懸峙國會」將令英國的政治局勢的發展更為複雜化，英國推遲退歐談判的可能性大大增加。另外，文翠珊亦將面臨解職危機，若工黨黨魁科賓成英國下一任首相，英國與歐盟將重新設定英國退歐談判的基調，屆時有望拖累英鎊進一步下跌。

另一方面，美國前聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)周四在參議院作證時承認，擔任FBI局長期間，美國總統特朗普(Donald Trump)從來沒有因為個人原因而被調查。此消息令特朗普被彈劾的風險顯著下滑，支撐美滙指數進一步反彈。

今日(6月9日)英鎊/美元最低跌至1.2634後曾大幅反彈至1.2747，但由於英國將因「懸峙國會」和脫歐談判的進程而令未來政治和經濟的前景變得更為不確定，英鎊/美元在短暫的劇烈波動後重拾跌勢的可能性仍非常之高。若英鎊/美元短期反彈受制於1.2800/1.2830之下，滙價後市有望進一步下探1.2600甚至1.2500。

策略方面，我們已根據5月31日策略於1.2875沽出英鎊/美元並於1.2910平倉，虧損35點。短期內若英鎊/美元反彈至1.2780至1.2800區域，我們將沽出英鎊，下望1.2610，升穿1.2850止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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