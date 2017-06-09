國際財經

歐美3項政經風險大事揭盅，不確定因素暫消除，市場避險情緒降溫，歐洲股市早段上揚。

其中，美國聯邦調查局(FBI)前局長科米到參議院作供，未有新的突破性消息；歐洲央行(ECB)也一如預期地維持基準利率不變，以及強調可一段時間內維持利率的決心。

不過，英國大選點票近完成，保守黨雖然在下議院，維持最大黨地位，但無法在國會超過半數，將出現懸峙國會局面，但由於市場早已有心理準備，未有對英國股市造成衝擊。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7521點，升71點或0.96%；德國DAX指數報12803點，升89點或0.7%；法國CAC 40指數報5309點，升44點或0.85%；意大利富時MIB指數報21221點，升178點或0.85%。

受英國將出現懸峙國會局面，脫歐前景極不明朗拖累，英鎊受壓，兌美元曾低見1.2636，急挫2%，是4月首相文翠珊宣布提早大選以來最低。英鎊兌美元最新報1.2697，挫1.66%。

道指期貨暫報21173點，升39點。

市場仍然評估美國原油庫存意外上升的影響，油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報45.45美元，跌0.19美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報47.61美元，跌0.25美元或0.52%。

英國今日稍後將公布4月工業及製造業產出數據，市場預期按月分別增長0.7%及0.8%，前值為下跌0.5%及0.6%。