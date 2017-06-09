國際財經

美銀美林預期，美國聯儲局今年底開展縮減資產負債規模(「縮表」)的計劃，將令貨幣市場利率面臨上行壓力，反過來限制「縮表」的規模。

聯儲局已暗示有意在今年底縮減4.5萬億美元的資產負債表規模。

美銀美林的美國短期利率策略主管Mark Cabana表示，該行預期聯儲局「縮表」將集中在外國央行持倉和聯儲局回購活動減少方面，因此，在融資市場明顯收緊之前，聯儲局可能僅能縮減1萬億美元。

聯儲局在「縮表」時，將減少銀行系統中的過多儲備資金，從而可能會對貨幣市場借貸成本構成上行壓力。