國際財經

中銀香港投資管理總經理陳少平表示，從英國大選目前點票結果看，對保守黨的選情不利，如果保守黨未能取得國會過半議席，而出現懸空國會並要籌組聯合政府的話，英國脫歐進程會相當困難，英鎊滙價將短期下試1.235水平，若再有更多負面消息，滙價有機會跌至1.2水平。

他相信，會有資金由英國流出，轉投美國或亞洲地區，但他認為對英國金融業只有心理上影響，因為看不到歐洲有第二個城市可以取代倫敦金融中心地位。而一旦保守黨能取得過半數國會議席，他估計英鎊滙價可短暫回升至1.29至1.3水平。