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外電引述消息人士稱，召車軟件商Uber洽購泊車服務軟件設計集團Luxe Valet的工作進入後期階段。

在2013年成立的Luxe，其位於三藩市的總部與Uber總部相距不足三分鐘車程，現時約有60名僱員。

消息人士指出，Luxe設計的短期泊車軟件是Uber感興趣資產；其軟件有助車主在一個大城市找到一個較廉宜泊車的地方。

Luxe曾經集資逾7500萬美元，曾經把服務擴至紐約與洛杉磯。但該公司上月暫停有關軟件，表示將於今年夏天再推出新泊車服務。