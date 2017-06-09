國際財經

美國聯邦調查局(FBI)前局長科米到參議院作供後，未有新的突破性消息，華爾街股市周四造好。納斯特綜合指數今年第38次創下收市紀錄新高。

道瓊斯工業平均指數一度創下即市紀錄新高，收市升8點或0.04%，報21182；高盛與摩根大通造好。標準普爾500指數升不足1點，收市報2433；公用股表現最差，金融類升1%。納斯特綜合指數升24點或0.39%，收市報6321。

較早時，科米出席聽證會作供，內容並無新意。歐洲央行也一如預期地維持基準利率不變，以及強調可一段時間內維持利率的決心。

Capitol Securities Management首席經濟策略師Kent Engelke指出，儘管市場早前擔心科米的作供對股市有實質衝擊，但最終並無其事，市場氣氛有所紓緩。他表示，美國眾議院其後通過法案，移除對金融業監管的Dodd-Frank法，對金融股有刺激作用。

Robert W. Baird & Co首席股票交易員Mike Antonelli認為，原先擔心美國總統特朗普的政策可能受到重大打擊，但暫時看不到有此可能。

Federated Investors投資總監Phil Orlando相信，有跡象顯示大市有上升勢頭，因為市況最終是要看藍籌盈利能力，而歐美經濟向好，正是支持盈利能力的最佳明證。

不過，交易商指出，英國大選可能成為市場最大變數。此前民調顯示，保守黨領先。英國將於較後時間公布初步票站結果。

個別股份方面，通過出互聯網資產的雅虎，股價升8.6%。預期2018年收入升45至49%的阿里巴巴，股價升12%。

獲蘋果與券商發表利好言論刺激，AMD升2.8%。

可能被私有化的百貨巨擘Nordstrom，股價升10%。