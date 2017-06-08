國際財經

美國大型百貨集團Nordstrom公布，包括聯席總裁 Blake、Peter與Erik Nordstrom在內的Nordstrom家族成員考慮把公司私有化。

根據公告，參與私有化的還有總裁James Nordstrom主席Emeritus Bruce Nordstrom。Nordstrom家族持有集團的30%股權。

消息公布後，今年已下跌三分之一股價的Nordstrom，即時反彈逾10%。該公司上月公布，首季整體利潤升37%，但收入較市場預期差。