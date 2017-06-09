今日 00:03
國際財經
英國富時100指數收報7449，跌0.38%或28點。
德國DAX指數收報12713，升0.32%或41點。
法國CAC 40指數收報5264，跌0.02%或1點。
一日狙擊兩股 敏華達利重挫
今日信報
五月樓價貴97逾七成
【信報月刊】70後人妻 緬甸人工翻倍
爆大冷的馬壇傳奇
占飛
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沽空狙擊加深兩極化
陸文
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香港數碼發展弱 競爭力難持續
StartupBeat
How PBoC’s tightening policy will affect CSI 300 companies
Sean Darby｜ EJ Insight
政局動盪 卻無恐慌情緒
陸庭龍
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財富管理
滙豐鄭慧敏接替李慧敏任恒生行政總裁
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立會否決啟動彈劾梁振英議案
時事脈搏 ｜ 昨日 13:26
法援署未來三年拒向郭卓堅批法援
時事脈搏 ｜ 昨日 15:31
港股收市坐上兩萬六 23個月來首見
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毋忘六四議案投贊成票 何君堯:不怕被追究
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港股最新升90點 平保貢獻大
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【帶眼識股】瑞聲科技的擒龍功
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