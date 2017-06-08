國際財經

歐央行維持貨幣政策不變，但刪除減息指引，目前市場關注科米在國會的證詞，以及英國大選結果，投資者持觀望態度，美股窄幅上落。

截至本港時間晚上約11時06分，道指報21185點，升11點或0.05%；標普500指數報2432點，跌不足1點或0.01%；納指報6304點，升7點或0.12%。

歐洲央行(ECB)維持利率不變，聲明指將維持每月QE規模在600億歐羅直至12月，如有必要將進一步延長購債。若前景惡化，或金融條件與通脹持續調整道路不相符，可以提高QE規模和延長持續時間。央行又預計，利率將在較長一段時間內維持在當前水平，遠超QE實施期限。

同時，投資者還關注英國大選結果，目前英國大選正進行投票，此次英國大選選情比任何人事先預料的更加複雜。民調意見顯示英國首相文翠珊(Theresa May)所在的保守黨擁有領先優勢，但市場關注的問題在於保守黨能否擴大其在議會的多數席位。英國的投票將於本港時間周五凌晨5時結束，而早上10時左右陸續公布結果。

另外，美國FBI前局長科米(James Comey)就俄羅斯干預2016年美國大選的指控正在發表證詞。有分析認為，儘管科米的證詞吸引了大多數媒體的關注，但根據其昨日公布預先準備好的證詞中，並沒有看見任何有意義的披露。

經濟數據方面，美國上周初領失業救濟金人數減少1萬人，至24.5萬人，接近數十年來的最低水平，並已連續118個星期低於30萬關口，為1970年代初以來的最長連續時間。

油價反覆波動，紐約原油期貨現時每桶報45.84美元，升0.12美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報48.05美元，跌0.01美元或0.02%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7459點，跌18點或0.25%；德國DAX指數報12703點，升31點或0.25%；法國CAC 40指數報5261點，跌3點或0.08%；意大利富時MIB指數報20987點，升247點或1.19%。