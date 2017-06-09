即巿股評 港股直擊 國際財經

投資者觀望「超級星期四」多項重大政治及經濟事件，不敢大舉押注，美國股市周三(7日)反覆靠穩。油價急跌並未拖累大市回落，某程度反映市場情緒仍然偏向樂觀。

過去3個月，美股標準普爾500指數累升2.97%，屢創收市紀錄新高，其周期調整市盈率(CAPE)已升至2002年3月以來最高水平，達29.77倍。

由於美股估值偏高，資金追入美國國債，為股市潛在下跌風險作對沖，導致美國10年期債券孳息率周二(6日)一度跌至2.14厘，創去年11月初美國大選以來新低；追蹤美國中長期國債價格的ETF(TLT)也於過去3個月錄得6.16%升幅，形成美國股債齊升的格局。

更加弔詭的是，近期歐洲發生多宗恐怖襲擊事件，中東地緣政治衝突升溫，以及美元持續走貶等因素影響，黃金價格節節向上，逐步挑戰1300美元大關；過去3個月，紐約上市的黃金ETF(GLD)已累升5.76%。

美國債市與黃金價格過去3個月同步上揚，引發投資者憂慮股市即將出現顯著調整。然而，根據歷史紀錄，每當上述3種資產價格一起攀升，對美股後市反而更為有利。

美國CNBC利用對沖基金分析工具Kensho就有關資料進行統計，發現標指和金價在3個月內分別出現2%及5%或更大的升幅，而10年期美債孳息率同期下跌30個基點或以上的情況，在過去20年間(1997年6月至今)只曾出現過15次。

從【圖】中可見，這15次股債金齊升過後，標指在隨後3個月平均錄得3.05%升幅，上升比例高達73%；金價3個月後的平均表現更佳，升幅達3.07%，惟上升比例只有47%；反之，10年期美債息率平均升幅為1.37%，即債券價格略為回調，至於整固幅度則有限。

無論如何，美國債息向下，美股與金價同時向上突破，某程度是環球資金追買資產的訊號。現時聯邦基金利率仍保持在相對低位，反映美國銀行體系信貸壓力的3個月期美元LIBOR與隔夜指數掉期(OIS)之間差距(LIBOR-OIS息差)跌至近7年新低， 意味着美國銀行間拆借資金的意欲升溫，變相鼓勵企業趁機借款回購部分流通股，以支持股價。

美滙指數自年初以來累跌逾5%，也有助提振美國跨國企業利潤，繼而刺激股價續升。正如本欄昨天指出，縱使美股未來或會有所調整，但鑑於整體經濟狀況仍然良好，企業盈利穩中有升，暫毋須過分擔心美股牛市快將告終。

港股方面，恒指昨天收報26063點，升88點(0.3%)；全日成交793億元。根據本報EJFQ系統的周線無基準輪動圖(RA+)，恒指相對動力本周稍見改善，相對表現維持向右方延伸，料大市短期仍有力再上。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容