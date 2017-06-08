國際財經

美國勞工部公布，截至6月3日止當周，美國初領失業救濟金人數為24.5萬人，按周下跌1萬人，市場原本預期減至24萬人，結束連升兩周走勢。

不過，美國初領失業救濟金人數已連續第118個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周初領失業救濟金人數4周均值為24.2萬人，按周增加2250人。

另外，截至5月27日止當周，美國續領失業救濟金人數為191.7萬人，按周減少2000人，市場原本預期增至192萬人。