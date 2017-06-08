國際財經

周三(6月7日)美國方面無重要經濟數據公布，但聯邦調查局前局長科米向美國參議院提交的書面證詞並無顯示美國總統特朗普及其團隊通俄或干擾司法調查，投資者一直為此而緊繃的情緒終於緩解，連日來備受沽壓的美滙指數亦因此獲得反彈動力。

此外，市場消息指歐洲央行在周四(6月8日)的議息會議上將會上調經濟前景預測但下調通脹預測，令投資者對於歐洲央行今年將縮減寬鬆貨幣政策的預期一度受到衝擊，美滙指數曾因歐羅/美元急挫而迅速反彈至96.98附近。在1295美元阻力久攻不下而且避險情緒有所降溫的情況下，倫敦金從7個月高位大幅回落逾10美元，最低曾見1282.4美元。

今日倫敦金反彈仍顯乏力，最高升至1288.8美元就掉頭回落，日內或有機會進一步下探短期支持1276美元(從5月9日低位1214.1美元至6月6日高位1295.7的上升浪的23.6%斐波納契回吐水平)甚至1270美元附近(上升通道底部支持)。

不過，金價的回調幅度將取決於今日這個「超級星期四」歐洲央行議息及英國大選會否出現令人意外的結果。若歐洲央行意外維持鴿派的立場而令歐羅/美元大幅下滑，美匯指數或可升穿97阻力水平而令倫敦金持續受壓。但若英國工黨意外贏得英國大選，倫敦金或有機會因為市場的動蕩而獲得一定買盤支持。

策略方面，若金價反彈至1295/1296美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1281美元，升穿1300.5美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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