國際財經

歐美政治、經濟事件巨浪逐步逼近，在有相關結果前，投資者態度明顯更趨謹慎，歐洲股市個別發展。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數現報7471點，跌7點或0.1%；德國DAX指數報12719點，升47點或0.37%；法國CAC 40指數報5277點，升11點或0.23%；意大利富時MIB指數報20839點，升99點或0.48%。道指期貨暫報21195點，升32點。

英國大選正進行投票，投票時間將於本港時間明日凌晨5時結束，最早明日早上10時左右，陸續公布結果。分析指出，如果保守黨以明顯優勢獲勝，將讓市場感到非常寬慰；相反，假若保守黨僅以微弱優勢獲勝或者甚至未能取得直接多數席位，那將帶來巨大負面衝擊，並影響到英國就脫歐與歐盟的談判。

英鎊兌美元在倫敦早段一度觸及兩周高位後回軟，最新兌美元報1.2941，跌0.15%。金價則窄幅上落，每盎斯現報1287美元，跌6.2美元或0.48%。

在英國選舉投票結果公布前，歐洲央行(ECB)將率先於今晚宣布政策決議，之後央行行長德拉吉緊接召開記者會。鑒於歐央行料不會調整政策，市場人士聚焦央行在歐羅區經濟走強的背景下，可能對其經濟評估和政策指引做出何種改變。分析估計，歐央行決策者在6月8日開會時可能對經濟抱持一種更加正面的看法，甚至會討論放棄一些在有需要時出台進一步刺激政策的承諾。

今日另一重大事件，為美國FBI前局長科米稍晚將出席參議院一委員會聽證會，不少投資者擔心證詞可能暗示總統特朗普有妨礙司法之嫌，而妨礙司法的行為可能導致彈劾威脅。此前科米有關調查俄羅斯插手去年美國大選的書面證詞，並沒有任何大意外。分析指出，如果聽證會並未出現妨礙司法的明確證據，對市場而言，這個議題將被放到較次要的地位。

美國原油庫存意外上升，拖累油價昨日急挫逾4%後，今日顯著反彈，紐約原油期貨現時每桶報46.1美元，升0.38美元或0.83%；倫敦布蘭特期油報48.52美元，升0.46美元或0.96%。