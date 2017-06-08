中國財經 國際財經

上海交易所表示，將與哈薩克阿斯塔納國際金融中心管理局，共同投資建設阿斯塔納國際交易所。據合作協定，上交所持有阿斯塔納交易所25.1%的股份，並將在技術諮詢、業務規劃、產品設計、市場推廣等方面提供支持。

新聞稿稱，該交易所將成為哈薩克國有資產證券化的重要平台，並致力於成為中亞地區的人民幣交易中心和絲綢之路經濟帶上的重要金融平台，為「一帶一路」建設項目落地提供融資服務。該交易所將建成涵蓋股票、債券、衍生品、基金、大宗商品等產品，提供上市、交易和清算等一體化服務的國際化交易所。