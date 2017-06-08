國際財經

周三(6月7日)歐洲央行利率決議前夕，美國媒體引述消息稱，鑒於能源價格走低，歐洲央行準備在本周的政策會議上下調今明後三年最新通脹預期，最高降幅達到20個基點，導致市場對歐洲央行年內收緊貨幣政策的預期降溫，歐羅/美元一度下挫逾60點至日內低點1.1202。不過，歐羅/美元在1.1200下方支持強勁，空頭並未能夠一舉擊穿1.1200，加之其後路透又援引消息稱，歐洲央行可能會微幅上調歐羅區經濟增長預期，同時下調通脹預期，但其調整主要體現出歐洲央行對3月預期的修正，並非大幅改動當前預期，歐洲央行的決策者甚至可能在閉門會議上討論進一步降息事宜。受此消息推動，歐羅/美元最終收復日內全部跌幅並回升至近六個月高位1.1283附近。

法國大選後歐羅區政治風險明顯緩解，而且歐羅區經濟數據普遍維持強勁增長勢頭，上周四(6月1日)歐羅區5月製造業採購經理人指數(PMI)上升至57，創6年來新高，消費者和投資者樂觀情緒亦接近10年以來最高水平。德國總理默克爾(Angela Merkel)以及財長朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)亦頻頻批評「歐羅滙率過低」，並將此歸因於歐洲央行的貨幣政策。這促使市場預期歐洲央行可能在前瞻指引中對措辭做出一些微妙的改變，放棄進一步下調利率的傾向，同時投資者對歐洲央行縮減寬鬆貨幣政策的討論亦進一步升溫。

儘管如此，歐羅區通脹前景依舊暗淡，其中歐羅區5月消費者物價指數(CPI)按年升幅自1.9%下降至1.4%，市場普遍認為在沒有貨幣寬鬆支持的情況下，歐羅區中期通脹率難以達到略低於2%的通脹目標，令歐洲央行在6月份的會議上傾向於鴿派的可能性仍然存在。

投資者應重點關注今晚公布的歐洲央行利率決議，若歐洲央行繼續保持「很大程度的寬鬆」，並無刪減一些與「如果需要，會進一步寬鬆」相關的措辭，有望拖累歐羅/美元自6個月高位回落，並再次考驗1.1200下方支持。但若歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)發表鷹派言論，歐羅/美元有望趁機突破1.1300，並進一步挑戰1.1400甚至1.1500。

策略方面，待歐羅/美元調整至1.1150/1.1160區域買入，上望1.1285，跌穿1.1095止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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