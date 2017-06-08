國際財經

三星電子表示，將投資約7.6億美元(約59.28億港元)把在印度的手機和雪櫃產能提高一倍。

三星在印度的工廠坐落於首都新德里郊外Noida。該工廠的擴建計劃突顯印度市場的重要性，新投資計劃將幫助三星降低在印度的生產成本。

在印度手機市場上，三星不僅要與蘋果公司抗衡，還要應對來自一連串低成本中國品牌和印度本土手機品牌的競爭。印度預計很快將取代美國成為全球第二大智能手機市場，僅次於中國。

調查機構IDC數據顯示，三星在印度智能手機市場的份額達24%，處於領先地位，小米和聯想緊隨其後。