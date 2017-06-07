今日 08:53
國際財經
日本財務省公布，4月未經調整經常帳盈餘1.95萬億日圓，市場原預期為盈餘1.7萬億日圓。
一日狙擊兩股 敏華達利重挫
今日信報
五月樓價貴97逾七成
【信報月刊】70後人妻 緬甸人工翻倍
沽空狙擊加深兩極化
陸文
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今日信報
海之戀套百億 新盤拔頭籌
政局動盪 卻無恐慌情緒
陸庭龍
｜
財富管理
給《17歲少女》回信
StartupBeat
Investors should focus on big trends, not stock tips
Alex Wong｜ EJ Insight
美上周原油庫存意外飆升 油價急挫逾4%
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美股靠穩 靜待重大政經事件
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政經大事待定 金價止3連升
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美國庫存意外升 布油創7個月新低
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格羅斯:市場風險處於金融海嘯以來最高
國際財經 ｜ 今日 00:14
開市焦點:迎超級周四 恒指或高位整固
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美國情報主管拒評 特朗普有否干預「親俄門」調查
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高級公務員協會對加薪建議感失望
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南韓軍方:北韓發射多枚疑似地對艦導彈
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「超級星期四」前夕 美股淡靜高收
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