日本內閣府公布，首季國內生產總值(GDP)按季年率向下修正為增長1%，初值為增長2.2%，市場原預期為增長2.4%。
第一季GDP修正後按季增長0.3%，初值為成長0.5%，市場原預期為增長0.6%。
日本第一季資本支出修正後按季增長0.6%，高於市場預期的增長0.5%，初值為增長0.2%。
期內，私人消費修正後按季增長0.3%，初值為增長0.4%。
首季外部需求對GDP的貢獻修正後為正0.1個百分點，與初值相同；內需對GDP的貢獻修正後為正0.1個百分點，初值為正0.4個百分點。
今日 08:54 國際財經
日本內閣府公布，首季國內生產總值(GDP)按季年率向下修正為增長1%，初值為增長2.2%，市場原預期為增長2.4%。
第一季GDP修正後按季增長0.3%，初值為成長0.5%，市場原預期為增長0.6%。
日本第一季資本支出修正後按季增長0.6%，高於市場預期的增長0.5%，初值為增長0.2%。
期內，私人消費修正後按季增長0.3%，初值為增長0.4%。
首季外部需求對GDP的貢獻修正後為正0.1個百分點，與初值相同；內需對GDP的貢獻修正後為正0.1個百分點，初值為正0.4個百分點。
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