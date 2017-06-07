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今日 04:53 國際財經

能源股下滑 加拿大股市跌近百點

美國原油庫存意外扳升，引發外圍油價偏軟，牽動能源巨擘下滑，加上電訊類也不濟，加拿大股市低收。

多倫多S&P/TSX綜合指數跌92點或0.6%，收市報15372，主要是受到能源與電訊股拖累。

較早時，美國能源資訊局公布，上周原油庫存增加330萬桶，市場原先預期為減少350萬桶。紐約期油倒退2.47美元或5.1%，收市報每桶45.72美元，是5月4日以來最低。布蘭特8月期油回落2.06美元或4.1%，收市報每桶48.06美元，是去年11月以來最低。

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