國際財經

債券投資名宿格羅斯認為，美國市場正處於2008年金融海嘯以來風險最高水平，因為投資者支付很高溢價，去博取一個上升機會。

目前是Janus Henderson Global Unconstrained債券基金投資經理的格羅斯接受外電訪問時指出，投資者現時狀況是支付很高溢價，然後期望升值。

他覺得，央行現時人為地壓抑債券孳息率，制造負資產環境，引發資產泡沫，但對實體經濟的幫助有限。

格羅斯管理的基金今年至6月6日的回報率為3.1%，較22%同業佳。