訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 00:14 國際財經

格羅斯:市場風險處於金融海嘯以來最高

放大圖片

債券投資名宿格羅斯認為，美國市場正處於2008年金融海嘯以來風險最高水平，因為投資者支付很高溢價，去博取一個上升機會。

目前是Janus Henderson Global Unconstrained債券基金投資經理的格羅斯接受外電訪問時指出，投資者現時狀況是支付很高溢價，然後期望升值。

他覺得，央行現時人為地壓抑債券孳息率，制造負資產環境，引發資產泡沫，但對實體經濟的幫助有限。

格羅斯管理的基金今年至6月6日的回報率為3.1%，較22%同業佳。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。