國際財經

美國能源資訊局(EIA)公布，上周美國原油庫存意外增加，因煉廠產能利用率下降，上周汽油和蒸餾油庫存亦增加。

EIA公布，上周美國原油庫存增加329.5萬桶，市場預期為減少346.4萬桶。此外，美國汽油庫存增加332.4萬桶，預期為增加58萬桶；上周蒸餾油庫存增加435.5萬桶，預期為增加28.1萬桶。

數據公布後，拖累油價跌幅擴大，紐約原油期貨現時每桶報46.24美元，跌1.95美元或4.05%；倫敦布蘭特期油報48.43美元，跌1.69美元或3.37%。