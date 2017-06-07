國際財經

在明日多項重大政治及經濟事件有落實消息前，投資者不敢大舉押注，美股靠穩，但升幅受到限制。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報21147點，升11點或0.05%；標普500指數報2430點，升1點或0.06%；納指報6291點，升16點或0.27%。

FXTM首席市場策略師Hussein Sayed在報告中表示，現階段風險資產顯然是不理想，因為三大事件中的任何一個都可能引發股市遭拋售，這就解釋了為何一些投資者已採取了防禦行為。

其中，FBI前局長科米明日的證詞中，最大問題在於其會否指控美國總統特朗普濫用職權、妨礙FBI的調查行動，以及是否有任何跡象表明俄羅斯與特朗普的競選團隊之間有任何瓜葛。分析指出，如果科米在國會參議院委員會的證詞有任何出人意料之處，都將在金融市場反映出來。

另外，英國明日舉行大選，大多數民調都指向英國首相文翠珊(Theresa May)所在的保守黨勝選，但也有跡象表明保守黨與反對派工黨可能旗鼓相當。如果大選出現意料之外的結果，亦會使整個歐洲市場動盪，並波及美國市場。

就歐洲央行(ECB)的議息會議，市場預計歐央行不會在會議上調整貨幣政策，但央行行長德拉吉的講話備受市場關注，投資者將尋找任何有關可能準備逐步縮減其超級寬鬆貨幣政策的跡象。

油價跌幅擴大，紐約原油期貨現時每桶報46.06美元，跌2.13美元或4.42%；倫敦布蘭特期油報48.26美元，跌1.86美元或3.71%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7485點，跌39點或0.52%；德國DAX指數報12680點，跌9點或0.07%；法國CAC 40指數報5272點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報20749點，跌10點或0.05%。