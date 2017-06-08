即巿股評 港股直擊 國際財經

美股連跌兩個交易日，零售股再次捱沽，美國大型百貨集團梅西百貨(Macy's)預告其毛利率可能較市場預期差，股價周二大挫逾8%。其實，零售股如Macy's及JC Penny年初至今已分別下滑38.8%及43.2%；反之，亞馬遜(Amazon)今年則累漲33.8%。時代急劇變遷，傳統零售已無力抵禦來自網購的競爭，生意逐漸走下坡不足為奇；在此消彼長的情況下，巨型科技股長線仍可看高一線。當然，踏入6月季結，個別科技股急升後，短線有機會唞唞氣，同時要留意不明朗因素或會進一步發酵。

值得留意的是，美國總統特朗普決定退出《巴黎協定》後，市場意見眾說紛紜，有分析認為他是為了轉移「通俄門」洩密醜聞視線，也有人指他缺乏承擔的表現是大錯特錯。

其中，有「宏觀對沖王」之稱的橋水基金(Bridgewater Associates)創辦人達里奧(Ray Dalio)，近日再在社交媒體LinkedIn上放話，指特朗普的行徑顯示出他把一小撮人的利益置於國家之上，對其民粹主義的行為及如何處理衝突的手法愈發憂慮。

達里奧稱，對於一般美國人是否繼續支持特朗普抱有三大疑問：第一，究竟特朗普試圖幫助哪些美國人？(例如：美國製造業工人)，而哪類人會為此而付上代價？第二，自己屬於受惠的一份子，還是將被犧牲的一群？(例如：在新預算下，將失去優惠的新移民)；第三，特朗普傾向採取鬥爭手段的執政策略，到底是有效還是有害？

達里奧認為，透過衝突雖然有可能成功爭取到想要的結果，但也有機會帶來更壞的反效果。特朗普目前的激進路線隨時可能會惹來更多報復，並最終引火自焚。

雖然，他承認對特朗普有些偏見，但始終傾向以和諧的方式，通過把整個「餅」做大，與合作和競爭者共同瓜分成果。雖然達里奧表示，他對特朗普推動公共和私營部門合作增加基礎建設而有所鼓舞，不過，他更擔心特朗普刻意製造大量矛盾和衝突，所產生的後果會危及美國本身。

另一方面，認為美股出現泡沫的聲音愈來愈響，原因是市寬(Market Breadth)表現持續不配合大市升勢，意味上升動力僅依賴個別股份，已歷時8年的大牛市有可能進入生命倒數階段。不過， 高盛美國首席策略師David Kostin提到，美股市寬表現實際上與過去10年平均相若。

此外，統計顯示，標普500指數自去年4月初以來，已連續143個交易日無出現過由52周高位回調逾5%(日內基準)的情況，這是自1982年以來第九長的紀錄；過去股市出現5%回吐後的3個月，標指的平均升幅為2.89%。

因此，縱使美股未來出現調整，在整體經濟仍然偏好及企業盈利穩中有升的情況下，暫未宜過分憂慮牛市快將告終。

港股方面，恒指昨收報25974點，跌22點(0.09%)。技術上，可繼續以日線RSI 70水平為分水嶺，判斷大市能否保持強勢，至於恒指上望目標暫看2009年至今的上升趨勢線，甚至可挑戰27000點蟹貨區底【圖】。

信報投資研究部

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