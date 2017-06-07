國際財經

周二(6月6日)美國方面數據不多，雖然4月JOLTS職位空缺從上月的578.5萬大幅上升至604.4萬，遠高於市場預期的575萬，但該數據未能消除市場對於美國疲弱的5月非農就業數據的失望情緒，美滙指數基本上全日仍維持於受壓狀態，窄幅徘徊於96.50至96.80之間。

受惠於美元弱勢以及卡塔爾斷交風波、恐怖襲擊等風險事件所引發的避險資金需求，倫敦金周二進一步攀升至1290美元上方，一度突破4月17日高位1295.2美元，最高見1295.7美元，創下自2016年11月9日以來的近7個月新高。

不過，目前倫敦金在1295美元遇到初步阻力，今日僅窄幅徘徊於1290.6美元至1294.6美元之間，似乎仍需醞釀動力才能進一步挑戰關鍵阻力1300美元水平。

今晚美國方面無重要的經濟數據公布，但明日為「超級星期四」，齊聚歐洲央行議息會議、英國大選以及前聯邦調查局局長科米就「通俄門」事件到國會作證等重大風險事件，預計金價今日或許將維持10美元之內的窄幅波動，待明日才有可能出現突破。

策略方面，若金價反彈至1299/1300美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1291美元，升穿1302.5美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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