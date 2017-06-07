國際財經

歐美市場明日將迎來「超級星期四」，包括英國大選、歐央行議息，以及FBI前局長科米於國會作證均於同日發生，料其連鎖及交叉反應將為全球股市帶來前所未見的衝擊，投資者缺乏方向，歐洲股市個別發展。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7536點，升11點或0.16%；德國DAX指數報12686點，跌3點或0.03%；法國CAC 40指數報5294點，升25點或0.48%；意大利富時MIB指數報20883點，升123點或0.6%。道指期貨暫報21161點，升5點。

英國首相文翠珊(Theresa May)的保守黨是否可於周四的大選中贏得多數席位，目前還是未知之數，近來的民調結果相差很大，有顯示保守黨將獲得多數席位，但也有顯示英國將出現懸峙議會，相信結果對稍後的脫歐談判，以致全球市場帶來很大不確定性。

另外，5月被美國總統特朗普免職的科米，明日將到參議院情報委員會，就特朗普在去年大選中可能與俄羅斯共謀作證。科米的證詞可能進一步打壓特朗普推進放鬆監管和稅改工作的動力。除面對政治局勢外，美國經濟前景亦不容樂觀，經濟合作暨發展組織(OECD)發表的報告指出，下調美國今明兩年經濟增長預測至2.1%及2.4%，主要因為特朗普政府延遲推進減稅和基建支出計劃。

同時，市場亦將密切關注歐洲央行(ECB)明日的議息會議，市場料歐央行決策者預計對經濟看法更為樂觀，投資者將焦點落於央行的政策聲明，以尋找央行對於縮減刺激政策方面的線索。

大宗商品格價方面，一連串風險事件的不確定性，促使投資者買入黃金等資產規避風險，金價昨日升至7個月高位後，今日略為回吐，目前金價每盎斯報1295.1美元，跌2.4美元或0.18%。

油價下跌，布蘭特原油期貨於每桶50美元附近徘徊，因市場依舊供給過剩，但中東地區的緊張局勢和美國庫存下降，提供了一些支撐。紐約原油期貨現時每桶報48.02美元，跌0.17美元或0.35%；倫敦布蘭特期油報49.88美元，跌0.24美元或0.48%。