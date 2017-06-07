國際財經

由於以沙地為首的「中東七國」宣布與卡塔爾斷交，市場擔心原油減產協議的執行將大打折扣，拖累紐約期油周二(6月6日)盤中屢次下探47.00美元附近，加上周二公布的加拿大5月IVEY採購經理人指數(PMI)從上月的62.4大幅下跌至53.8，美元/加元一度觸及日內高位1.3485。不過，當市場預期美元/加元延續上行走勢時，俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)的講話終結了投資者看漲美夢。諾瓦克表示儘管沙地與卡塔爾存在爭端，但應繼續執行原油減產協議。此番表態令紐約期油飆升至日高48.40美元，拖累美元/加元掉頭回落至1.3440附近，連續第三日錄得下跌。

另外，據美國能源信息署(EIA)公布的月度短期能源展望報告，美國每日原油產出預期被上調至超過1000萬桶水平，而2017年和2018年全球原油需求增長預期則遭到下調。該報告表明美國原油增產或將抵消石油輸出國組織(OPEC)減產的努力，油價與加元滙價的反彈空間或將受到限制。

展望本周，投資者需要重點關注今晚(6月7日)的上周EIA原油库存數據，若庫存下調幅度高於預期，將可帶動油價大幅反彈(紐約期油目前小時圖有築底跡象)，屆時美元/加元或會進一步下探1.3400甚至5月25日低位1.3386。而周五(6月9日)公布的加拿大5月就業數據和5月失業率則是判斷加拿大經濟表現的重要經濟數據，不能錯過。另外值得一提的是，周四(6月8日)將是全球匯市的「超級星期四」，三大風險事件(英國大選，歐洲央行6月議息決定，前美國聯邦調查局科米在參議院聽證會作證)齊聚當天，料將對美滙指數走勢構成巨大的影響。

從周線圖分析，美元/加元自去年1月份自1.4689見頂回落以來，滙價在去年5月低點1.2460開啟反彈，現已形成一條上升通道。但需要注意的是，當前滙價尚未收復前期高點，甚至1.4689至1.2460下跌浪的斐波那契61.8%回撤阻力位1.3838亦未收復。鑒於美元/加元5月初觸及1.3792後便快速回落，投資者需要警惕未來美國政局不穩定性發酵令美滙指數持續下行的可能性，令美元/加元重拾跌勢。

策略方面，我們已根據5月29日策略於1.3470買入美元/加元（目標1.3530，止盤1.3430）並於1.3530平倉，獲利60點。若美元/加元反彈至18日指數移動平均線附近1.3490/1.3500區域，我們將沽出美元，下望1.3400，升穿1.3550止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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