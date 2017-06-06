國際財經

美國零售商Target、百思買(Best Buy)等大型集團為首的企業正設法游說共和黨人，放棄在任何大刀闊斧的稅改中納入邊境調整稅。

組織者稱，約60名小型企業老闆及零售商Big Lots的一名代表，本周與國會成員開會，試圖反對擬議的邊境調整稅。

邊境調整稅將對進口商品課稅，因而對美國國內生產有利。

這次會議由周二起召開，周四結束，與會者包括來自亞利桑那、印第安納、俄亥俄和賓夕法尼亞等數州的議員和幕僚。會議將重點針對代表議員尚未對邊境稅立場表態，或隸屬國會籌款委員會的地區。