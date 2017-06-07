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《華爾街日報》引述消息人士表示，樂天集團計劃下周開始接受投資者對該公司旗下石化子公司馬來西亞首次公開募股(IPO)的認購。今次IPO可能籌資最多14億美元(約109.2億港元)。

作為南韓第五大企業集團的樂天集團，正尋求本月底前將馬來西亞子公司Lotte Chemical Titan上市。消息指，包括一個馬來西亞國有資產基金管理公司和數家私營保險公司在內的4個投資者，已同意認購最多20%的IPO股份。

樂天集團發言人稱，計劃7月前啟動子公司的馬來西亞IPO，但未透露更多細節。