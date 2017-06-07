國際財經

卡塔爾與中東國家之間的分歧升溫，以及英國大選與歐洲央行議息在即，外圍金價上揚，升至七個月以來最高。

紐約8月期金收市升14.8美元或1.2%，報每盎斯1297.50美元，是去年11月4日以來最高。