今日 02:15
國際財經
卡塔爾與中東國家之間的分歧升溫，以及英國大選與歐洲央行議息在即，外圍金價上揚，升至七個月以來最高。
紐約8月期金收市升14.8美元或1.2%，報每盎斯1297.50美元，是去年11月4日以來最高。
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