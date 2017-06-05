國際財經

高盛行政總裁(CEO)布蘭克費恩(Lloyd Blankfein)表示，美國應花費更多資金去提升基建設施，令到該國在工業強國的基建水平不會落後於人。

他在Twitter撰文，表示每次到中國也感到後者的基建項目發展迅速，美國有需要投放更多資金，去提升基建設備，以保持水準。

美國總統特朗普早已提出動用2000億美元作為起動資金，達致總額1萬億美元的提升當地基建水平計劃。

前一天，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)也提議，美國應增撥資金提升基建水平，否則影響經濟增長。