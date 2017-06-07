即巿股評 港股直擊 國際財經

本周四有多項重要事件備受市場注目，包括美國聯邦調查局(FBI)前局長科米就「通俄門」到國會作證、英國大選，以及歐洲央行議息，勢將左右歐美政局發展與貨幣政策去向。

科米日內出席參議院情報委員會會議，就懷疑俄羅斯去年干預美國大選一事作供。早前有報道稱科米會指證總統特朗普曾經施壓，要求他終止調查前國安顧問弗林與俄國駐美大使通話，倘若消息屬實，特朗普勢遭彈劾，過去半年推動美股上漲的「特朗普憧憬」或將消失殆盡。

至於英國大選，最新民調顯示目前保守黨及工黨爭持激烈，選情比本欄5月31日刊文〈保守黨民調失利 英鎊淡倉反收斂〉時更為緊張。英國首相文翠珊領導的保守黨領先優勢正逐步消失。由於英國3個月內發生3宗恐襲，加上老人福利政策爭議持續發酵，為大選增添變數。根據IG/Survation民意調查，保守黨支持率由一周前的43%下降至40%，工黨則增加1個百分點至39%，兩黨支持率差距進一步收窄至只有1個百分點。其他民調機構如YouGov、ICM及COMRES的結果亦見類似趨勢。

當然，英國近年民調屢屢失準，現時兩黨叮噹馬頭的緊張氣氛或不可盡信，最終保守黨贏得大多數議席的機會不容抹殺。

相對上述兩宗大事，歐洲央行(ECB)舉行貨幣政策會議只屬茶杯裏的風波。按照歐洲央行行長德拉吉5月底發表的言論，歐羅區經濟下滑風險正逐步減弱，經濟增長變得愈來愈穩固，惟近月通脹仍受到種種因素抑制，令德拉吉確信歐羅區繼續需要採取非常規貨幣政策。市場預計ECB周四議息結果將傾向「鴿」派。投資者宜留意ECB貨幣政策會議及會後記者會是否提及退出每月購買600億歐羅資產的計劃。

參考歐羅區經濟數據，最新公布的製造業及服務業採購經理指數均錄得6年來最高增速【圖】，加上首季經濟增長年率達1.7%，高於美國的1.2%，在在反映區內經濟前景不斷改善，有傳聞歐洲央行官員曾在3月會議上就加息與退市的先後次序激烈辯論，令市場更期待ECB調整前瞻指引，釋出退市訊號。

本欄於5月24日發表〈歐羅強勢難擋 央行截水難免〉文章，指歐羅兌美元自去年12月宣布延長QE計劃後展開反彈，由年初的1.05水平反覆回升，逐步邁向2015年至今的徘徊區頂部1.13至1.15水平；惟在1.13關前輾轉受壓，且看ECB是次會議結果能否刺激歐羅振翅高飛。摩根士丹利發表的上半年展望報告中，就認為政治環境趨穩及企業盈利增長等憧憬有利歐羅兌美元持續造好，年底目標價由0.97大幅上調至1.18。

總括而言，假如ECB釋放收水訊號，配合英國保守黨成功奪得國會更多議席，則歐羅與英鎊滙價有望更上一層樓。換言之，美滙指數的回調壓力或大增，甚至考驗2015年開展的徘徊區底部約94水平。

港股方面，恒指昨天終於再突破26000點，高見26019點，但未能企穩，收報25997點，升134點(0.52%)，大市全日成交746億元。惟上升股份比例僅45%，未算配合恒指向上突破強勢。

信報投資研究部

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