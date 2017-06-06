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今日 19:23 國際財經

【看圖測市】倫敦金穩步上揚 短期或挑戰1300大關

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周一(6月5日)倫敦金在避險資金的支持下進一步攀升至6周高位1283.3美元後有所回落，但最低跌至1277.7美元就企穩，全日維持於高位窄幅整固。

不過，繼上周五(6月2日)公布令人失望的5月非農就業數據之後，美國周一公布的大部分經濟數據仍然未如理想：雖然第一季非農業生產力終值上調至持平，但第一季單位勞工成本增長2.2%，低於預期增長2.4%，而5月ISM非製造業採購經理指數(PMI)從57.5下跌至56.9，4月耐用品訂單終值按月下跌0.8%，均遜於預期。

由於近期美國經濟數據表現參差，難有跡象顯示美國第二季經濟增長較第一季經濟增長明顯加快，而且美國總統特朗普陷入「通俄門」政治風波，令市場懷疑其稅改、基建等經濟刺激措施能否順利推行，故投資者對於聯儲局今年加息共3次的預期已開始明顯降溫。

此外，沙地阿拉伯、埃及、巴林、也門等6個阿拉伯國家周一突然宣布與卡塔爾斷絕外交關係，指責後者破壞地區穩定局勢。雖然此斷交事件對於油價的短期影響有限，但中東動盪的局勢始終將增加石油風險溢價，亦將支持資金進一步流入黃金、日圓等避險資產。

在美元走弱及地緣政治風險升溫的共同支持之下，倫敦金周二(6月6日)穩步上揚，目前已升至1291美元附近，逼近4月17日高位1295.2美元。若本周公布的美國經濟數據沒有太強勁的表現，美滙指數應難展開較大幅度的反彈，倫敦金有望進一步上升至1295美元及1300美元才面臨較強的阻力。

策略方面，短期內若金價回落至1267/1270美元區域，我們將買入倫敦金，上望1294美元，跌穿1265美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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