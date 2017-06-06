國際財經

中東緊張局勢升級、美國前FBI局長科米即將作證、英國大選，以及歐央行本周會議等多項重大事件落實前，投資者將不敢輕舉妄動，入市意欲薄弱，歐洲股市普遍下滑。

截至本港時間傍晚6時40分，英國富時100指數報7517點，跌8點或0.12%；德國DAX指數報12738點，跌84點或0.66%；法國CAC 40指數報5286點，跌21點或0.41%；意大利富時MIB指數報20718點，跌2點或0.01%。道指期貨暫報21150點，跌26點。

科米計劃就其與總統特朗普的對話作證，特朗普在對話中向科米(James Comey)施壓，要求放棄對前國家安全顧問弗林(Mike Flynn)的調查，弗林因未披露與俄羅斯官員的接觸而被解僱。白宮發言人稍早表示，為幫助參議院情報委員會能迅速徹底地調查相關事實，特朗普將不會利用行政特權來阻止科米國會聽證會。

英國大選在即，在倫敦周末遇襲前進行的民調顯示，首相文翠珊領導的保守黨支持率僅領先工黨一個百分點。另外，民調公司YouGov公布的每日預測顯示，保守黨料將在周四國會大選中贏得304個席位，距離326席的過半數門檻少22席。文翠珊4月宣布提前大選時，保守黨在國會原有330席。

此外，歐央行周四舉行的議息會議，市場料央行將對經濟發表更加樂觀的看法，甚至還會討論剔除在必要時加大刺激的承諾。

油價反覆波動，布蘭特原油仍低於每桶50美元，主要擔心卡塔爾和數個阿拉伯國家之間的政治不和將損及石油出口國組織(OPEC)減產的努力。紐約原油期貨現時每桶報47.44美元，升0.02美元或0.04%；倫敦布蘭特期油報49.51美元，跌0.04美元或0.08%。