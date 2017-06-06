國際財經

周一(6月5日)公布的中國5月財新服務業採購經理指數(PMI)上升至52.8，高於前值51.5，為今年來首次上漲，並創四個月以來新高。而在中國服務業PMI的改善下，中國綜合PMI亦有所上升，中國數據表現良好推動澳元匯價走強。另一方面，同日公佈的美國4月耐用品訂單按月下降0.8%，差於預期下降0.5%，美國5月ISM非製造業PMI下滑至56.9，差於預期57.1。自上周五(6月2日)非農就業數據意外大幅差於預期後，美國數據再次令投資者感到失望，市場動搖對美國聯儲局年內再加息兩次的預期，澳元/美元拉升至近兩周高位0.7497。

今日(6月6日)早上公布的澳洲第一季度經常帳錄得赤字31億澳元，大幅差於預期赤字5億澳元，數據公布後澳元/美元短線快速下跌逾30點至時段低點0.7456，但滙價在0.7450附近(從0.7371至0.7497的上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)的支持十分強勁，很快重獲買盤支持。

此後澳洲儲備銀行宣佈將維持利率在歷史最低位1.5%不變，同時表示利率決定與經濟增速和通脹目標保持一致，預計經濟增長將在兩年內升至3%以上，隨着澳洲經濟復甦，預計通脹將會逐步上揚。該言論促使市場對澳洲經濟重拾信心，澳元/美元收復日內全部跌幅並回升至0.7480附近修整。

值得一提的是，近期鐵礦石價格連續兩個交易日反彈，鑒於此前鐵礦石已連續3個月大幅下挫，具備一定的反彈調整需求，若此次鐵礦石形成較大規模的反彈，則有望為澳元/美元提供進一步上行動力。不過，鑒於近期風險事件眾多，投資者仍需警惕澳元衝高回落的風險，本周重點關注周三(6月7日)公布的澳洲第一季度國內生產總值年率(GDP)，若數據未如預期理想，澳元/美元有望再次回落考驗0.7400支持。

技術走勢方面，目前澳元/美元暫時受阻於0.7500，鑒於0.7500至0.7550(此前密集交易區域)上方阻力較大，若澳元/美元最終受阻0.7500並輾轉下行，後市仍有機會進一步下探5月9日低位0.7328甚至0.7300水平。但由於澳元/美元已升穿日線圖的小型下降通道，短期走勢應利於進一步攀升，若匯價最終突破0.7500及0.7550/0.7560阻力區，後市則有望進一步挑戰0.7600甚至0.7700。

策略方面，我們根據6月2日策略已於0.7450沽出澳元(下望0.7330，升穿0.7500止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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