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今日 05:16 國際財經

觀望心態濃 美股微跌

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英國倫敦市遭受恐怖襲擊，引發地緣局勢升溫，但市場觀望美國總統特朗普的「親俄門」事件與英國大選等事態發展，美國股市周一反覆偏軟。

道瓊斯工業平均指數跌22點或0.1%，收市報21184；蘋果與聯合科技領跌。標準普爾500指數倒退2點或0.12%，收市報2436；11個主要分項內，7個下滑，公用、原材料與工業類跌幅較大。納斯特綜合指數回落10點或0.16%，收市報6295。

聯邦調查局前局長科米周四到美國參議院聽證會作供、英國大選與歐洲央行議息等三大事件，已對市場構成困擾。倫敦上周末發生的恐襲，油價下滑與中東國家內鬥，直接打擊投資者周一入市情緒。

50 Park Investments行政總裁Adam Sarhan表示，投資者觀望情緒濃烈，因為指數處於紀錄高位，藍籌業績已經結束，市場需要找到支持大市再升的理據。

Voya Financial高級策略師Karyn Cavanaugh認為，恐襲悲劇與華府的鬧劇只是令人困擾，除非有可能改變企業盈利能力的消息，否則市況只會膠着。

周一公布的美國經濟數據參差，缺乏指標作用。

蘋果跌1%。該公司推出智能擴音器HomePod。谷歌母公司Alphabet首度收市升破1000美元。

調低收入預測的康寶萊(Herbalife)，股價跌6.7%。收購房地產集團Sponda的黑石，股價偏軟。

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