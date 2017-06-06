即巿股評 港股直擊 國際財經

年初以來，縱然環球股市指數屢屢破頂，但波幅卻愈來愈窄，惹來投資者疑慮。除了波幅指數徘徊歷史低位，主動型投資褪色以及多地股市迭創新高等特殊現象，皆成為環球金融市場熱話。與其嘗試逐個解釋背後因由，倒不如把這些事件的微觀細節串連起來，拼出一幅較完整的圖畫，或可解釋當今金融市場的「新常態」。

股市恐慌指數一般包括芝加哥期權交易所市場波動率指數(VIX)、Euro Stoxx 50波幅指數(VSTOXX)，以及芝加哥期權交易所新興市場ETF波幅指數(VXEEM)；目前三者都大致處於歷史低位，反映市場預期波幅持續偏低。同時，摩根大通環球貨幣波幅指數5個月以來反覆向下，並於4月跌穿過去兩年的徘徊區底部，進一步下試2014年3月創下的過去10年低位5.29水平。至於反映債市波幅的美林公債波幅指數(MOVE)亦創兩年新低，年初迄今累挫25%，至53.7水平【圖】。

有分析認為，現時金融市場波動偏低，正是拜各大央行的量寬行動所賜。摩根大通日前發表報告指出，自金融海嘯以來，一眾央行共投放了18萬億美元於債市上；加上商業銀行也參與搶購債券，兩者合計已佔環球債市總量54萬億美元的五成，結果把主動型基金經理擠出債市門外。

另一方面，環球股市過去10年水漲船高，但基金經理卻屢屢跑輸大市，令資金湧入如ETF等被動式管理基金，這趨勢亦侵佔了主動型基金在股市的市場份額。

投資股債雙雙遇挫，導致基金經理的交投意欲明顯降低。根據美國證監會「13F表格」資料顯示，今年第一季的對沖基金換手率僅28%，創紀錄新低，令金融市場的波幅變得更小。

無論是央行還是追蹤指數的ETF，大多以長期持有股債為主，不如對沖基金般頻繁地買入賣出，製造波幅，所以營造了股指和債價長升長有的表象。然而，財經網站ZeroHedge警告，持續窄幅波動的金融市場，或有機會令流動性逐步降低，一旦出現調整，震幅將被放大。

目前部分央行政策正進入不確定的階段，或會改變市場風向。美國聯儲局多番放風，考慮年底縮減總額高達4.5萬億美元的資產負債表，由「放水」過渡至「收水」階段。惟上周五公布的非農新增職位僅13.8萬個，遠遜預期的18.2萬，聯儲局的加息和縮表計劃能否如願實施，令人懷疑。而歐洲及日本央行雖仍在印銀紙，但漸見無貨可買的困局，量化寬鬆政策如何收科，亦是一大變數。雖然環球股指屢創新高充滿誘惑，可是現階段高追要承受的風險頗高，股民宜採取更謹慎的風險管理措施。

港股方面，恒指昨高開52點，早段升幅拉闊至74點，見25998點再創近23個月新高，其後沽壓湧現，曾挫122點，跌至25801點全日低位，尾段跌勢轉溫和，收報25862點，挫61點(0.2%)。大市全日成交額747億元，較上日減少約105億元。

近月港股呈現板塊輪流炒上的情況，強勢的內房股雖然維持升勢，但部分股份預測市賬率已升至異常偏離中位數的水平，投資者宜小心衡量股價的上升空間與下跌風險。服務和消費品板塊的上升動力則見加強，值得留意。

信報投資研究部

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