國際財經

由於上周四(6月1日)公布的美國5月ADP就業人口激增25.3萬人，導致市場憧憬美國5月非農新增就業職位數據將會強化美國下半年加息預期，推動美元/日圓上漲0.5%至111.36。然而美元/日圓在上周五(6月2日)進一步升至111.70已後繼乏力，明顯受制於日線圖的下降趨勢線112附近水平(自1月高位118.59延伸而下的阻力線)而掉頭回落，加上美國5月非農新增就業職位僅有13.8萬個，大幅遜於預期18.2萬個，令市場對於美國今年加息共3次的預期降溫，美滙指數暴跌逾0.5%至96.65，拖累美元/日圓從111.50附近重挫逾100點至最低110.32，最終收於110.41，全周錄得0.76%跌幅。

上周日本公布的大部分經濟數據普遍好於預期，尤其是4月零售銷售、5月製造業採購經理指數(PMI)及5月服務業PMI表現令人驚喜，為日圓走強帶來基礎。此外，英國倫敦在上周末再度發生恐怖襲擊事件，這是英國3個月內遭到的第3次恐怖襲擊，故美元/日圓在今日(6月5日)亞洲時段開盤後曾進一步跌至111.30。

但美元/日圓很快掉頭回升，暫時未能有效跌穿5月18日低位110.23。由於美元/日圓在110附近的支持仍強，短期內若地緣政治局勢無進一步惡化，滙價或有機會小幅反彈至111附近。

不過，美元/日圓仍處於周線圖的大型下降通道之內，加上美滙指數仍未到達其日線圖「頭肩頂」的下跌量度目標95.50，我們預計美滙指數及美元/日圓在中長期內仍有進一步下跌空間。若美元/日圓未來失守重要支持110，後市或會進一步下探108甚至沿着周線圖的下降通道測試106水平。

策略方面，我們根據5月24日的策略在111.50買入美元(目標112.50，止損111.20)但上移止盤至111.70後提早平倉，獲利20點。短期內我們待美元/日圓反彈至110.90/111.00區域(9日指數移動平均線附近)沽出，下望110.10，升穿111.45止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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