國際財經

中東地緣政局緊張、倫敦再受恐襲威脅，加上英國本周將舉行大選，以及歐洲央行(ECB)議息等多項事件夾擊，削減投資意欲，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時40分，英國富時100指數報7525點，跌21點或0.29%；法國CAC 40指數報5313點，跌29點或0.55%；意大利富時MIB指數報20742點，跌185點或0.89%。德國股市周一因假期休市。道指期貨暫報21195點，跌8點。

中東局勢突然惡化，沙地阿拉伯、巴林、埃及、阿聯酋、也門及利比亞等多國，先後宣布與卡塔爾斷交，指控卡塔爾支持恐怖主義活動和破壞地區安全局勢，受消息刺激，油價一度上漲逾1%，惟最新已回軟。紐約原油期貨現時每桶報47.62美元，跌0.04美元或0.08%；倫敦布蘭特期油報49.9美元，跌0.07美元或0.14%。

分析認為，目前油價尚未反映出太大地緣政治風險溢價，但假若沙地、伊朗和伊拉克等重要石油出口國組織(OPEC)產油國之間的緊張局勢升級，那麼市場將開始關注此事。投資者仍然懷疑OPEC讓油市恢復平衡的能力，有更多跡象表明美國石油產量增加，原油價格料繼續承壓。

另外，英國周四即將舉行大選，民調顯示英國首相文翠珊(Theresa May)所屬政黨依然領先反對黨工黨，但領先幅度縮小。分析指出，如果6月大選後文翠珊沒有獲得明顯的多數優勢，英國將變弱，讓歐盟處於優勢地位；同時，如果多數議席優勢較小，可能會讓保守黨內的脫歐派影響力大增，從而增加與歐盟出現衝突的可能性。

同時，市場亦等待從歐央行議息會議，希望可從中尋找央行今年稍後轉向收緊政策的跡象。市場預期，歐央行可能採用均衡風險評估、一改對經濟增長所面臨風險的長期悲觀觀點；此外，亦可能討論放棄所謂的寬鬆傾向，即承諾在必要時採取進一步刺激舉措。