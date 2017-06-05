國際財經

上周五(6月2日)公布的美國5月失業率下跌至16年低位4.3%，優於市場預期，但5月非農就業數據僅錄得13.8萬，遠遜市場預期的18.2萬，而且3月和4月非農就業新增職位共下調6.6萬，平均時薪按年增長2.5%，亦低於市場預期2.6%。

該疲弱的非農數據令投資者對美國6月加息以及今年再度加息兩次的可能性產生懷疑，美滙指數在數據公布後暴跌逾0.5%，而倫敦金則從1262美元附近急升逾15美元，最高觸及1278.9美元，創下自4月21日以來的6周新高。倫敦金最終收市於1277.9美元，全周上漲0.85%，連續第三周錄得上升。

上周六(6月3日)英國倫敦再度發生恐怖襲擊事件，市場憂慮這不到兩周之內的連環恐怖襲擊事件將對英國大選造成影響。地緣政治風險上升，加上美國非農數據疲弱，推動倫敦金在周一(6月5日)亞洲時段進一步攀升至1281.8美元，刷新6周新高。

雖然倫敦金上周五曾企圖在小時圖形成「雙頂」型態，但始終沒有跌破頸線支持1259美元，同時亦企穩於18日指數移動平均線(1258.5美元)之上，因此金價的中期升勢在技術上仍然有效，後市金價或有機會進一步挑戰1290美元甚至4月17日高位1295.2美元附近水平。

本周風險事件眾多，投資者需重點留意周四(6月8日)英國大選以及美國前聯邦調查局長科米(James Comey)將在國會就通俄調查事件作證，若事件發展進一步加劇美元弱勢以及金融市場的波動性，倫敦金或有望進一步衝擊1300美元關口。

策略方面，我們根據6月1日策略在1260美元建立的倫敦金買盤已於1273美元平倉，獲利13美元。短期內若金價回落至1267/1270美元區域，我們將買入倫敦金，上望1284美元，跌穿1265美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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