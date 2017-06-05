國際財經

法國服務業活動增長動力在5月進一步增強，因新訂單持續湧入，且企業加大人員僱聘力度。

IHS Markit稱，法國5月服務業採購經理指數(PMI)從前月的56.7升至57.2，但略低於初值58。5月服務業PMI距離3月創下的6年高位不遠，且是連續第11個月在50上方。

5月綜合PMI升至56.9，初值57.6，4月為56.6。服務業新訂單連續第15個月上升，但增速是4個月來最低。

IHS Markit指出，企業稱低利率及客戶需求強勁，支撐新訂單，在競爭壓力下，企業持續減價。