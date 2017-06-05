訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:49 國際財經

法國5月服務業連續11月擴張

放大圖片

法國服務業活動增長動力在5月進一步增強，因新訂單持續湧入，且企業加大人員僱聘力度。

IHS Markit稱，法國5月服務業採購經理指數(PMI)從前月的56.7升至57.2，但略低於初值58。5月服務業PMI距離3月創下的6年高位不遠，且是連續第11個月在50上方。

5月綜合PMI升至56.9，初值57.6，4月為56.6。服務業新訂單連續第15個月上升，但增速是4個月來最低。

IHS Markit指出，企業稱低利率及客戶需求強勁，支撐新訂單，在競爭壓力下，企業持續減價。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。