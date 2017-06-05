國際財經

阿聯酋、沙地阿拉伯、巴林和埃及四國政府宣布，斷絕與卡塔爾的外交關係。鑑於中東為重要原油生產地區，投資者憂慮斷交事件將影響原油供應，油價目前上漲逾1%。

截至本港時間中午12時，紐約原油期貨現時每桶報48.33美元，升0.67美元或1.41%；倫敦布蘭特期油報50.67美元，升0.72美元或1.44%。

阿聯酋指責卡塔爾破壞地區安全局勢；沙地、巴林和埃及指卡塔爾支持恐怖主義活動。沙地決定中斷與卡塔爾的海陸空聯繫。巴林決定召回巴林駐卡塔爾外交人員，並要求卡塔爾駐巴外交人員48小時內離境。