訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:03 國際財經

中東局勢緊張 油價漲逾1%

放大圖片

阿聯酋、沙地阿拉伯、巴林和埃及四國政府宣布，斷絕與卡塔爾的外交關係。鑑於中東為重要原油生產地區，投資者憂慮斷交事件將影響原油供應，油價目前上漲逾1%。

截至本港時間中午12時，紐約原油期貨現時每桶報48.33美元，升0.67美元或1.41%；倫敦布蘭特期油報50.67美元，升0.72美元或1.44%。

阿聯酋指責卡塔爾破壞地區安全局勢；沙地、巴林和埃及指卡塔爾支持恐怖主義活動。決定中斷與卡塔爾的海陸空聯繫。巴林決定召回巴林駐卡塔爾外交人員，並要求卡塔爾駐巴外交人員48小時內離境。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。