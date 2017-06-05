國際財經

產油國同意將減產協議延長9個月後，沙地阿拉伯通知亞洲買家，調高了7月原油售價。

根據沙地國營石油公司(沙地阿美)在星期日的通知，7月售予亞洲買家的阿拉伯輕質原油基準價，每桶增加0.6美元，即是阿曼/迪拜平均油價再折讓0.25美元。有關增幅高於市場原先預期的0.2至0.5美元升幅。

同時，沙地阿美又提高了阿拉伯輕質OSP到西北歐客戶的售價，每桶增加35美仙，最新為ICE布蘭特結算價折讓3.1美元；阿拉伯輕質OSP到美國客戶的售價方面，每桶增加0.5美元，最新為ASCI加1.1美元溢價。