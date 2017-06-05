國際財經

美國股市上周以創紀錄新高收市，但市場人士相信，本周可能是今年以來最動盪的一周，因為三件大事即將發生，分別是美國聯邦調查局(FBI)前局長科米到國會作證、英國大選，以及歐洲央行議息會議。上述三件大事將會在周四(6月8日)發生，勢必衝擊美股，形成大動盪。

Cornerstone Financial Partners投資總監Chris Zaccarelli認為，傳統夏季颶風季節可說提前降臨，尤其是美國總統特朗普的政治風暴，更是具關鍵作用。

Allianz Investment Management投資策略師Charlie Ripley相信，科米在6月8日出席參議院的聽證會，成為特朗普是否有干預俄羅斯調查的關鍵，也是美國政治領域最重要的發展，影響了特朗普正推行的稅務改革與基建刺激經濟政策，所以對後市有舉足輕重作用。

美國股市自去年11月以來的升勢，很大程度得力於市場對特朗普政策的憧憬。除了科米的作證外，由另一位前局長 Robert Mueller領導的調查團隊會否對特朗普親信進行檢控，也是市場關注焦點之一。

另外，英國大選是左右本周美國股市的另一事件。目前，首相文翠珊領導的保守黨在國會有17席優勢。近期，保守黨的支持度下滑，如果選舉結果逆轉，英國脫離歐盟問題將變得複雜，引發不明朗形勢升溫。

此外，歐洲央行也舉行議息會，儘管市場不預期量化寬鬆政策有重大轉變。但德銀經濟分析團隊相信，歐央行可能發表對政策處置的新看法，讓市場有所參考，同樣影響股市走勢。

除了上述三大事件外，技術分析師指出，6月傳統偏軟的氣氛也影響了近期身處高位的股市表現。Bespoke分析顯示，美國股市在過去10年的5月30日至6月13日的兩周，平均下跌0.79%。根據LPL Financial高級策略師Ryan Detrick提供的圖表，自1950年起，6月是8月及9月以外最差單月表現的月份。

不過，Detrick指出，倘若踏入6月時，標準普爾500指數處於200天移動平均線之上，情況較樂觀，因為標普500指數有59%可能性是最終上升的，而今年踏入6月，標普500指數正是在200天移動平均線之上，反映技術上可看高一線。

另外，按照上周五走勢而言，美國股市基本是樂觀的。當天，美國上月非農業職位數據較預期差，但在科技股支持下，美國三大指數創下紀錄收市新高。