今日 04:23
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市升62點或0.29%，報21206；標準普爾500指數升9點或0.37%，報2439；納斯特綜合指數升58點或0.94%，報6305。
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美5月非農新增職位遠遜預期 失業率降至4.3%
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美退出巴黎協定 特朗普內外受敵
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無懼油價急跌 德股漲逾1%創新高
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美股續造好 能源股指數受壓
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非農數據遜色 無阻美股三大指數再創新高
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金價升逾10美元 近2月新高
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