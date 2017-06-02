國際財經

美國公布5月非農新增職位只有13.8萬個，遠遜預期18.2萬個的增幅，但失業率則降至16年低位的4.3%，抵消了部分壞消息的影響，美股三大指數初段再創出新高。

截至香港時間晚上9時50分，道指報21159點，升14點或0.07%；標指500報2431點，升1點或0.02%；納指報6259點，升12點或0.2%。

歐洲三大市場維持升勢，德國DAX創新高後，續在高位徘徊，現報12831點，升166點或1.31%；英國富時指數報7554點，升10點或0.14%；法國CAC報5349點，升31點或0.57%。

美國公布5月非農新增職位13.8萬個，市場預料增18.2萬。不過，期內失業率由4.4%降至4.3%。安聯首席經濟學家El-Erian認為，非農就業報告令市場對聯儲局的加息計劃產生了一定疑問。

美國白宮國家經濟委員會主席Cohn則表示，並不擔心就業增長放緩的問題，相信已經創造更好的就業市場。

他又指出，債市看重更長期的經濟，人們就美債價格表達了自身的觀點。

國際油價受美國總統特朗普宣布退出《巴黎協定》影響而一度下跌逾3%，不過，在美國公布非農數據後跌幅收窄，紐約期油最新每桶報47.41美元，跌0.95美元或1.96%；布蘭特期油報49.66美元，跌0.97美元或1.92%。