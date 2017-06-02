國際財經

周四(6月1日)公布的中國5月財新製造業採購經理指數(PMI)意外下滑至49.6，差於預期50.1，為11個月以來首次位於50下方，加之國際知名評級機構穆迪(Moody's)此前將中國主權信用評級從Aa3調降至A1，市場憂慮中國作為澳洲的最大貿易夥伴國，若經濟增長持續放緩將阻礙澳洲經濟復甦，故數據公布後澳元/美元大幅下挫70點至0.7383。其後澳元/美元雖曾小幅反彈至0.7420，但始終難敵沽壓而再度回落，加上素有「小非農」之稱的美國5月ADP就業人數新增25.3萬，遠超預期的18.5萬，美滙指數因而一度上漲至97.30附近，拖累澳元/美元進一步下跌至日內低位0.7371，刷新自5月12日以來的近三周低位。

值得一提的是，雖然近期美滙指數走勢持續受壓，但澳元/美元目前已較5月23日高位0.7516下跌近150點，鐵礦石近段時間以來的全線潰敗應是澳元下跌的最大推力。其中，鐵礦石期貨價格連續第三個月大幅下跌。與2月下旬創下的年內高點相較而言，鐵礦石價格僅僅在3個月內已累計跌去逾40%，這無疑對作為鐵礦石出口大國的澳洲來說是雪上加霜。

另外，六月份風險事件眾多，其中投資者需重點關注6月6日的澳洲議息會議，6月8日英國大選及美國前聯邦調查局局長科米(James Comey)在國會就通俄事件的調查公開作證，6月14日美國聯儲局議息會議等。儘管目前市場普遍預期對澳洲儲備銀行在2017年將維持低利率不變，但若其後會議聲明中發表偏向鷹派言論，則有望為澳元/美元提供上行可能。

技術走勢方面，澳元/美元此前衝擊0.7500上方阻力失敗後輾轉下行，並形成小型的下降通道，短期內若滙價持續受制於下降通道頂部0.7450之下，後市或有望進一步下探5月9日低位0.7328甚至0.7300水平。若今晚20:30公布的美國5月非農就業數據和5月失業率等經濟數據表現強勁，將有望帶動疲弱的美滙指數展開新一輪技術反彈，屆時澳元/美元將會進一步受壓回落。

策略方面，若澳元/美元反彈至0.7440/0.7450區域，我們將沽出澳元，下望0.7330，升穿0.7500止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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