國際財經

美國總統特朗普決定退出《巴黎協定》，引發各界巨大迴響，亦拖累油價曾急跌逾3%，惟市場預期美國今晚稍後公布的非農業職位及失業率數據理想，歐洲股市中段續維持升勢。

截至本港時間下午6時20分，英國富時100指數報7563點，升19點或0.26%；德國DAX指數更創出高，高見12850點，現報12840點，升176點或1.39%；法國CAC 40指數報5365點，升47點或0.88%；意大利富時MIB指數報21119點，升183點或0.88%。道指期貨暫報21202點，升70點。

數據方面，英國5月建築業PMI為56.0，市場預估為52.7，而周一將公布英國服務業PMI，市場預估為54.5，4月為55.8。歐盟統計局公布，歐羅區4月PPI較前月持平，較去年同期則升4.3%。

瑞典北歐聯合銀行策略師Niels Christiansen表示，美國5月ADP私人機構就業人數遠超市場預期，今天公布的就業數據對通脹及利率前景都至關重要。

另外，美國費城聯邦儲備銀行行長哈克(Patrick Harker)及達拉斯聯儲行長卡普蘭(Rob Kaplan)將在明日凌晨發表講話，料會就經濟及息口走勢給予啟示，兩人在聯邦公開市場委員會(FOMC)會議均具投票權。

美滙指數上揚，紐約原油期貨現時每桶報46.92美元，跌1.44美元或2.98%；倫敦布蘭特期油報49.13美元，跌1.5美元或2.96%。