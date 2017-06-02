國際財經

周四(6月1日)倫敦金維持於1261.2美元至1270.2美元之間窄幅波動。雖然當晚公布的美國5月ADP私人機構就業人數錄得25.3萬，遠超市場預期的18.5萬，令倫敦金一度急挫逾5美元至日內低位1261.2美元，但其後公布的美國經濟數據的表現仍較為參差，加上美國總統特朗普正式宣布退出《巴黎協定》並受到多國領袖的抨擊，倫敦金再度反彈至1268美元附近。

不過，繼美國達拉斯聯儲總裁卡普蘭(Robert Kaplan)周三表示維持今年加息3次的預期之後，美國聯儲局理事鮑威爾(Jerome Powell)周四亦表示支持今年加息三次並在今年稍晚開始縮減資產負債表。

由於這兩位聯儲局官員都擁有今年聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的投票權，加上此前多位官員都表示適宜很快加息，因此聯儲局在6月14日加息幾乎已成定局。隨著6月14日FOMC會議的逐步逼近，倫敦金在美國加息前景的壓制之下上升空間已十分有限，若今晚公布的5月非農就業數據表現如ADP就業數據般強勁，倫敦金重拾跌勢的概率將非常之高。

事實上，倫敦金近期反彈至1270美元區域後的升勢有所放緩，今早(6月2日)更再度下滑並一度跌穿1260美元至1259美元。金價目前似乎正於小時圖形成小型雙頂，若短期內跌穿頸線支持1259美元，金價將可確認此雙頂反轉型態，後市應會進一步回落至1250美元(雙頂的下跌量度目標，同時也是從1214.1美元至1273.9美元的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，我們根據6月1日策略已於1260美元買入倫敦金(上望1273美元，跌穿1255美元止損)，現時將止盤上移至1261美元。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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