國際財經

澳洲擬向銀行業徵收高達46億美元的銀行稅，《澳洲金融評論報》引述消息稱，麥格理不排除會因此將總部遷至國外。但分析師稱，總部遷往國外代價高昂，且對規避銀行稅幾無幫助。

報道稱，麥格理已告訴至少一個主要政黨，受上述銀行稅影響，該公司目前正仔細研究將總部遷出澳洲的選項。

麥格理發言人回應稱，麥格理一直在為其業務和總部物色最合適的地點，雖然集團有近三分二的業務在國外，但澳洲仍是一個關鍵市場，約1.36萬名員工中，有逾6000名身處澳洲，惟她未進一步透露其他細節。