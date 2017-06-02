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今日 14:54 國際財經

俄副總理:若油價跌 減產協議不變

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俄羅斯副總理德沃爾科維奇(Arkady Dvorkovich)在聖彼得堡國際經濟論壇期間表示，如果油價下跌，他不認為全球減產協議會因此改變。

石油出口國組織(OPEC)國家及俄羅斯等非OPEC成員國上周達成協議，同意將每日減產180萬桶的協議延期至2018年3月底，協議原定於2017年6月底到期。

國際油價再展跌勢，紐約期油每桶報47.55美元，跌0.81美元或1.67%；布蘭特期油更跌穿50美元，報49.84美元，跌0.79美元或1.56%。

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